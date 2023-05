De l’hydrogène vert à 1€ le kilo ?

On le sait, le débat sur la validité ou non de l’hydrogène en tant que carburant (que ce soit dans une pile à combustible ou un moteur thermique) se heurte à la quantité d’énergie nécessaire à sa production, ainsi qu’à la provenance de cette énergie. Les Espagnols de Hysun ont trouvé la parade, avec une méthode qui n’utilise pas d’électricité, mais juste la chaleur d’une ressource pour le moins abondante en Espagne : le soleil.

Totalement nouveau

Jusqu’à présent, la façon usuelle d’extraire l’hydrogène de l’eau est l’électrolyse. Chez Hysun, on a adopté la thermolyse. En clair, de nouvelles technologies permettent de concentrer la chaleur du soleil, et de décomposer chimiquement les molécules d’eau. On obtient ainsi un hydrogène 100% vert, sans recours à l’électricité qui est plus utile ailleurs. Plus qu’une simple vue de l’esprit, le système de Hysun a déjà prouvé son efficacité : 40%, contre 10% pour les méthodes actuelles. Hysun projette de construire 35 centrales solaires de ce genre, pour une production annuelle de 100.000 tonnes de H2. L’objectif est d’obtenir un prix commercial de 1€ le kilo d’ici 2030 (contre 10 à 15€ aujourd’hui). Mieux : ce prix serait alors très stable, puisque non dépendant du prix des autres énergies.