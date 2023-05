Peugeot 2008 : le petit best-seller se met à jour

Lancé en 2019, le Peugeot 2008 est effectivement un carton commercial, puisqu’il s’est déjà écoulé à près de 700.000 unités. Mieux : il a sérieusement contribué à la transition énergétique de la marque, puisque plus de 10% des 2008 vendus (plus de 75.000 exemplaires) sont des versions 100% électriques. Bref, le modèle est arrivé à mi-carrière, et il était temps de le remettre à jour. Première étape : apporter des retouches esthétiques pour le mettre plus en phase avec la gamme actuelle. La nouvelle face avant est sensiblement plus assertive, et arbore le nouveau logo de la marque. A l’arrière, le 2008 reçoit une nouvelle signature lumineuse.

Plus de 400 km

On passe ensuite à l’intérieur pour découvrir de nouveaux revêtements de sièges à l’apparence plus haut de gamme, un affichage 3D revu pour le tableau de bord, et surtout l’écran central 10 pouces en série sur toutes les versions, alors qu’il était jusque-là réservé à la finition supérieure. Bien entendu, Peugeot a étendu les fonctions connectées du système multimédia. Sur le plan mécanique, la seule nouveauté immédiate concerne le e-2008. Comme sur la e-208, le moteur électrique passe de 136 à 156 ch, et la batterie passe de 50 à 55 kWh. L’autonomie WLTP passe quant à elle de 345 à 406 km. Le reste du catalogue est inchangé, avec les versions 100 et 130 ch du moteur essence 1.2 PureTech, et le diesel 1.5 BlueHDI 130 ch. Début 2024, arrivera aussi la nouvelle motorisation hybride 136 ch, déjà lancée sur le 3008. Les tarifs ne sont pas encore connus.