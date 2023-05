Ronny Deila avant Standard – La Gantoise: «Alzate, Zinckernagel et Balikwisha de retour, tout est réuni pour faire un grand match»

Par hasard, le calendrier 2022-2023 du Standard a commencé par un match contre les Buffalos et se terminera le 3 juin prochain à la Ghelamco Arena face à ces mêmes Gantois. Quelque part, ce premier match le 22 juillet dernier à Sclessin a donné le ton de la saison des Rouches. « Ce 2-2 a été important. Cela a montré la compétitivité et la foi du groupe : nous étions à 10 pendant 75 à 80 minutes et nous avons été capables de prendre ce point. Ce résultat était peut-être chanceux, voire très chanceux, mais d’un autre côté nous nous sommes battus, nous n’avons jamais abandonné et cela a été le leitmotiv de ce groupe durant la saison, on donne tout pour l’autre. C’est une qualité de l’équipe. Cela s’est encore vu au Cercle : on n’a pas été fantastique mais on s’est donné pour ce résultat. »

Pas besoin de tourner autour du pot : le Standard passera en tête de sa poule en cas de victoire samedi soir à Sclessin. « J’ai la chance de pouvoir compter sur un noyau au complet. Toutes les petites blessures sont résorbées. Et forcément, cette situation me convient parfaitement avant un match important. Choisir mon onze de base sera un peu plus compliqué mais c’est un problème positif et un défi pour moi. La compétitivité se ressent aux entraînements. Tout est réuni pour livrer une bonne prestation contre Gand. C’est une chose d’avoir le onze le plus performant mais c’est tout aussi important d’avoir des réservistes qui peuvent apporter quelque chose et faire la différence. Canak, Melegoni et Emond nous rendent meilleurs. On reçoit ce qu’on mérite. On verra quel sera notre niveau samedi. Si nous sommes bons, nous verrons ce que cal nous rapportera. Si Gand donne tout ce qu’il a et que nous faisons de même, ce sera un grand match. J’espère que nous recevrons le soutien nécessaire parce que notre stade doit être une forteresse difficile à prendre et nous y sommes parvenus régulièrement cette saison. C’est un match-clé pour la suite des playoffs. Avec toutes les valeurs et le retour de quelques absents, on sera en feu. Je sens que les joueurs sont prêts pour affronter une équipe difficile. On doit y aller avec l’envie de gagner et de montrer notre meilleur visage. »