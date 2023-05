Une expo de photos qui tendent vers l’abstrait à la Maison du Tourisme à Verviers

« Par la photographie, du graphisme à l’abstraction », est le titre de la nouvelle exposition de la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre au sein de son espace d’art des Ploquettes.

Le photographe Jean Paul Jansen revient pour une seconde fois et expose d’autres facettes de ses démarches photographiques. « Cette fois-ci, il présente des tirages de quelques sujets concrets et cadrés de sorte qu’ils accrochent le regard. Leurs formes et leurs couleurs offrent un résultat d’œuvres abstraites » explique-t-on à la Maison du Tourisme.