Procès Pharmaceutica (Ferrières, Modave): un avocat se présente… avec un four lors de sa plaidoirie

Différent d’un micro-ondes

Pour faire la distinction entre les fours à micro-ondes utilisés dans le processus de fabrication de la cocaïne et un four à chaleur « classique », l’avocat du prévenu s’est présenté à la barre muni d’un four à chaleur similaire. « Ceci n’est pas un four à micro-ondes », a-t-il indiqué sur une affichette apposée sur le four. L’encombrant objet a été déposé à la barre, sur la table réservée habituellement aux documents utilisés par les avocats.