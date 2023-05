La VGC investit dans des ateliers d'artistes au couvent Sainte-Madeleine à Jette

Depuis l'été 2022, Toestand est responsable de l'utilisation temporaire du couvent classé près de la place du Miroir à Jette. Toestand y développera une dynamique socioculturelle pendant au moins deux ans. Le bâtiment compte quatre étages (environ 1.600 m²), d'un labyrinthe en sous-sol et d'un jardin de 3.000 m². Il y a une forte demande de la part des riverains, des associations, des artistes et des collectifs pour utiliser ces espaces.

« Grâce au Plan Atelier, la création d'un espace pour les artistes est plus importante que jamais et nous capitalisons sur les nombreux talents qui font vibrer notre ville », déclare Pascal Smet, membre du collège de la VGC en charge de la Culture. « Bruxelles compte parmi les grands centres artistiques du monde et a une attractivité internationale, ce dont nous pouvons être fiers. Nous ne pouvons donc pas uniquement miser sur la présentation, il faut aussi créer des espaces de travail dans la ville. Le couvent Sainte-Madeleine à Jette est l'endroit idéal en raison de ses espaces et de sa situation. »