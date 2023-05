La police belge se dote d’une nouvelle machine de guerre pour lutter contre la criminalité: «Cela permet d’être plus rapide et efficace»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans presque toutes les enquêtes judiciaires, il y a saisie de matériel informatique tels que des serveurs, des ordinateurs portables, des smartphones et d’autres supports. Le volume et la complexité des données saisies augmentent également. Pour répondre à la demande croissante de lectures et au besoin d’appareils spécialisés, la police judiciaire fédérale (PJF) a récemment mis en place un réseau de centres spécialisés au sein des 14 Regional Computer Crimes Units (RCCU). Dans ces Digital Forensic Centers, les enquêteurs disposent d’ordinateurs puissants et de logiciels spécialisés pour mener leurs enquêtes.