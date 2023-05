Brandon, Cuesmois de 17 ans, a disparu: son père appelle à la solidarité pour le retrouver

Brandon Lescot, Cuesmois de 17 ans, n’a plus donné de signe de vie à ses parents depuis sa fugue lundi après-midi. La dernière fois qu’il a été aperçu, c’était ce mardi, près de la gare de Mons. « Il devrait être entre Cuesmes et Mons. Surtout Mons où il traîne près des Grands Prés, de la gare ou du boulevard Sainctelette », confie Claude Lescot, son père.

Lorsqu’il a quitté le domicile, Brandon était vêtu d’un gilet à capuche noir, d’un pantalon noir et de basket Adidas blanches. Le jeune homme est roux et mesure environ 1m70.

Il pourrait également être du côté de Charleroi. « On m’a dit hier qu’il y était. Mais ça m’étonnerait, il n’y connaît personne. On est très inquiets. On craint qu’il soit avec des fréquentations qui ont une mauvaise influence sur lui. »