En visite en Ukraine, Philippe Close et Pascal Smet passent la nuit dans un abri à Kiev: «L’alarme anti-aérienne s’est déclenchée»

Après 27 heures de voyage, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), et le secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet (One.brussels/Vooruit) sont bien arrivés dans la capitale ukrainienne, à Kiev. Les deux représentants comptent, d’une part, apporter leur soutien et montrer leur solidarité envers le peuple ukrainien mais également livrer du matériel médical.

« J'ai eu de la chance car j'étais descendu rapidement et j'avais donc un lit. D'autres ont dû dormir sur des chaises ou par terre. Je n'ai rien entendu et j'ai pu dormir », explique-t-il.

Philippe Close et Pascal Smet se sont notamment rendus dans la ville de Boutcha où plus de 400 civils ont été tués par l’armée russe. Les deux mandataires sont en Ukraine dans le contexte du Forum d’investissement pour la reconstruction de Kiev qui s’est tenu à Bruxelles en novembre 2022.

Via le Forum d’investissement de Kiev, plusieurs villes, dont Helsinki, Paris, Rome et Bruxelles, ainsi que des organisations, unissent leurs forces, avec le soutien de la Commission européenne, pour préparer une reconstruction durable de Kiev. Organisé par la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise et Kiev, il rassemble, entre autres, des institutions financières et des investisseurs privés.