Après un an de chantier, le couloir sous voies de la gare d’Athus est enfin accessible aux voyageurs et citoyens

La gare d’Athus, qui accueille chaque semaine plus de 5.700 voyageurs, fait l’objet depuis plus d’un an d’un vaste chantier de modernisation. L’objectif des travaux est de rendre la gare d’Athus accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, tout en créant une liaison facile pour les piétons entre les 2 côtés de la gare. Ce couloir relie deux quarties de la ville. - L.N

Un couloir souterrain sécurise l’accès vers le quai central Si tout n’est pas encore fini, les voyageurs peuvent déjà emprunter le couloir depuis quelques semaines pour rejoindre les quais et les 2 quartiers de la ville. Ce couloir sous voies sera doté, dans un futur proche, d’une rampe à pente douce à chaque extrémité, mais aussi d’un ascenseur permettant d’accéder au quai central.

de videos Dans le cadre de ces travaux, les quais ont également été allongés de quelques mètres et portés à une hauteur de 76 cm (contre 25 cm auparavant) afin de limiter les traversées « sauvages » des voies et de faciliter l’embarquement et le débarquement du train.

Le chantier devrait être totalement fini pour la fin de l’année. - L.N 230 places de parking supplémentaires Pour faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre, la SNCB a réaménagé le terrain vague situé juste à côté de la gare pour créer un parking plus structuré avec 230 emplacements qui seront, pour le moment, gratuits. Le revêtement et le marquage au sol auront lieu dans les prochaines semaines. Un parking vélos couvert et éclairé sera aussi installé dans les prochaines années. Lire aussi Recalé par la commune en 2021, le projet immobilier Lazzari refait surface à Arlon, les riverains de la rue de la Semois ne sont pas contents : «Ce serait dangereux d’accorder ce projet!» Ces travaux ont coûté, au total, six millions d’euros : 3 millions d’euros financés par la SNCB, 3 millions financés par Infrabel et 350.000 euros venant de la commune. Des cellules commerciales devraient voir le jour dans le bâtiment de la gare. - L.N