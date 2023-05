Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À vouloir gagner un peu d’argent, lorsqu’on est jeune et à la recherche de quelques billets, on peut se retrouver dans des situations critiques. Pour le retour du beau temps, Rayane (prénom d’emprunt) boit un verre avec ses deux amis d’enfance, Yassine et Réda (prénoms d’emprunt), en terrasse. Les trois hommes consomment quelques boissons alcoolisées mais sans devenir complètement ingérables. À ce moment, une bande passe devant leur table et leur propose d’empocher de l’argent contre un service.