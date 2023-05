Martin Nsaguet,une double vision de l’art à Tilff

Originaire du Cameroun, Martin Nsaguet est arrivé en Belgique en 2006. C’est lors d’un atelier de bricolage qu’il découvre la peinture. L’art graphique lui est également venu par hasard. Aujourd’hui encore, il s’améliore au fil de son apprentissage. Cette double approche de l’art lui permet de s’exprimer et de trouver un équilibre.

Ses œuvres témoignent de son parcours de vie et de sa double culture par l’action qui découle de l’interculturalité et de l’impact sur la société, le tout avec beaucoup de couleur. Son art est spontané et naïf, mais avec beaucoup de sens, sans style particulier.