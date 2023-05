400 personnes ont marché à la rencontre des Seigneurs de Sibret

Le spectacle, « La Ballade des Carcano », écrit et mis en scène par Dominique Lambert et Benoît Callant, a été organisé sous la forme d’une marche d’environ 6 kilomètres, entrecoupée de saynètes de 15 à 20 minutes jouées par les comédiens de la Dramatique Royale « La Liberté », contant des anecdotes de cette famille originaire de Lombardie.

« Trois plateaux étaient mis en place et on pouvait commencer la promenade par n’importe lequel. L’un d’eux se situait dans les bois sur les hauteurs de Sibret. Il y avait donc trois groupes et trois itinéraires différents. L’important était de délirer, de s’amuser vraiment. Ce que nous ne savions pas sur l’histoire des Carcano, nous l’inventions. Et nous ne savions pas grand-chose… », souligne Dominique Lambert.