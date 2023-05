«Sur la base des informations dont on dispose aujourd’hui, nous avons encore du chemin à faire, et nous ne faisons pas de pause», a-t-elle assuré, à l’issue de la réunion de politique monétaire de la BCE qui a abouti à une hausse de 0,25 point de ses taux directeurs. «Nous faisons un voyage, et nous ne sommes pas encore arrivés», a ajouté Mme Lagarde.