« Il m’irrite, elle m’énerve… Les agacements au sein du couple », une conférence à découvrir le 17 mai prochain

Afin d’en apprendre plus, mais surtout afin de trouver des solutions à ces agacements, Serge Dehouwer et Sylvie Loumet organisent une conférence à ce sujet le 17 mai prochain à Marche-en-Famenne. « C’est la huitième fois que nous présentons cette conférence en duo. Elle a déjà pris place à Liège et à Bruxelles par le passé, mais cette fois-ci, nous avons décidé de prendre nos quartiers au Studio des Carmes de Marche. », nous explique Serge Dehouwer, qui nous détaille pourquoi lui et sa collègue ont choisi ce thème. « On voulait parler des agacements car c’est quelque chose qui est récurrent dans les couples installés, c’est-à-dire les couples qui sont ensemble depuis un moment. Au tout début, il arrive régulièrement que l’on traverse une phase dite « lune de miel », qui fait qu’à ce moment-là, l’autre est parfait. Quoi qu’il en soit, sur la durée, les agacements deviennent un sentiment normal, lorsqu’on se rend compte que la personne n’est finalement pas exactement comme on le pensait et qu’elle laisse parfois traîner des affaires au sol par exemple. »

Lors de cette conférence, Serge Dehouwer et Sylvie Loumet tiennent aussi à ce que le public s’amuse, en plus d’apprendre. « On est tous les deux convaincus que quand on veut apprendre quelque chose, il faut s’amuser, sinon on est vite désintéressé. Nous avons donc une manière ludique et démonstrative de présenter les choses, avec notamment des petites saynètes. On veut avant tout que les personnes présentent passent un bon moment, et qu’elles repartent aussi avec des clés. »