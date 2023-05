Le secteur du tourisme offre478 postes à pourvoir via le Forem en Wallonie

Parmi les métiers les plus recherchés, ceux de conducteur de bus, responsable commercial et réceptionniste en hôtellerie.

En 2022, près de 8.000 offres d’emplois liées au tourisme ont été diffusées via l’application et le site internet du Forem. 478 postes sont toujours disponibles, indique ce dernier. Le top 10 des métiers les plus recherchés comprend chauffeur de transport de particuliers, responsable commercial, réceptionniste en établissement hôtelier, directeur d’hôtel-restaurant, responsable de la communication externe, animateur de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents, animateur d’activités culturelles ou ludiques, agent de voyages, gérant de structure de loisirs ou d’hébergement touristique et gestionnaire de site internet.