Nivelles Village fait son grand retour

L’ASBL Nivelles commerces organise chaque année le devenu célèbre Nivelles Village. Au programme de ce rendez-vous gastronomique : dégustations de saveurs internationales, animations pour petits et grands, et de la musique variée.

14 food trucks seront présents dès midi sur la Grand-Place, avec des nouveautés chaque semaine. Nivelles Village promet des saveurs variées, avec de la gastronomie issue des quatre coins du globe. L’objectif de l’ASBL Nivelles commerces est de mettre à l’honneur des food trucks locaux et régionaux, pour faire connaître aux visiteurs les cuisiniers nivellois et, plus largement, du Brabant wallon.