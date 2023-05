La première voiture partagée de la Région du Centre est disponible à Soignies, en face de la gare

Ensuite, c’est une piste de solution additionnelle aux transports en communs pour les citoyens moins mobiles : ceux qui ne disposent pas d’une voiture personnelle pourront se déplacer de manière autonome tout en diminuant leurs frais liés à l’achat et à l’entretien de ce type de véhicule, puisque les conducteurs ne paieront que pour la durée de leur utilisation. Pour une utilisation de 500 km par mois, un utilisateur peut économiser près de 1300€ par an, tous frais compris (carburant, entretien, assurance…)

Très concrètement, la voiture se trouve dorénavant au Square Bordet, en face de la gare. Comment la réserver ? Les citoyens intéressés doivent tout d’abord s'inscrire en ligne ou télécharger l'application Cambio, et réserver un premier trajet via l'application. Reste ensuite à prendre la voiture en station (en déverrouillant le véhicule toujours grâce à l'application). Cambio enverra ensuite une facture mensuelle par e-mail ou par courrier, et le citoyen payera en fonction du nombre d'heures et de kilomètres effectués.