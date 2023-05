Gertrude sera en bière une 7e fois

La Belgique et la bière, c’est plus qu’une question d’amour, c’est une question de folklore, voire de culture.

La 7èmeédition de Gertrude en Bière se tiendra le samedi 20 et le dimanche 21 mai dans le parc du Domaine de Villers-Sainte-Gertrude et viendra souligner ce patrimoine en invitant les riverains du village durbuysien mais aussi les touristes d’un jour, à découvrir parfums et saveurs brassicoles aussi divers que variés.