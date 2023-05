La première équipe de poker semi-professionnelle de Belgique est carolo!

On les avait connus lors de leur escapade à Las Vegas où, grâce à GG Poker, le plus grand site de poker en ligne au monde, ils avaient eu l’occasion de participer à World Series of Poker avec le gratin mondial de la discipline.

Forts des très bons résultats engrangés lors de ce gigantesque tournoi équivalent à un championnat du monde, GG Poker a proposé un contrat semi-professionnel à quatre membres de la Team Poker One afin de constituer la première équipe belge de poker quasi professionnelle. Le Fleurusien Damien Hupé, fondateur de l’équipe, est reconnaissant de pouvoir vivre une telle expérience : « Personnellement et pour les membres de la Team Poker One repris, c’est vraiment un honneur et une consécration. Nous avons monté ce projet il y a un peu plus de cinq ans pour profiter de notre passion et la faire découvrir au grand public en développant des activités réunissant les gens autour du poker. Le but est vraiment de démocratiser le poker, pouvoir le faire de manière semi-pro, c’est évidemment la cerise sur le gâteau ».