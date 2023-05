Concert du Brussels Philharmonic au Château de Chimay

Fondé en 1935 sous l’égide de la radiodiffusion publique belge, cet orchestre symphonique a pour vocation d’ouvrir au maximum le monde symphonique. En innovant dans le respect du riche passé, il veille à ce que la musique symphonique d’hier, d’aujourd’hui et de demain reste toujours pertinente et inspirante, pour eux-mêmes comme pour la société. Ils accomplissent cette mission dans le cadre historique du Studio 4 de Flagey à Bruxelles, en collaboration avec le directeur musical Kazushi Ono. Ce dernier partage leur esprit d’ouverture et de découverte, ainsi que leur conviction profonde quant à la nécessité d’une pollinisation croisée entre l’art, la vie et la société. Le concert à Chimay s’inscrit dans ce cadre.

Le Brussels Philharmonic, placé sous la direction de Korneel Bernolet, se produira ce samedi 13 mai à 20h au château de Chimay. La formation de 27 musiciens, renforcée par la présence des solistes Jolien De Gendt (soprano) et Karel Steylaerts (violoncelle), interprétera des œuvres de Mozart et Haydn.

Quant à Korneel Bernolet, qui tiendra la baguette, il excelle dans la pratique de l’interprétation historique en tant que chef d’orchestre, claveciniste et professeur. Il est connu et respecté pour son approche fraîche et pragmatique et sa vision directe de la performance et du style musicaux.