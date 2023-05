L’Harmonie Royale Sainte-Cécile superstar à Florennes

Le long week-end du Premier Mai a évidemment été marqué par la Foire du Muguet à Florennes mais pour de nombreux amateurs de musique, il restera gravé comme celui des concerts Disney organisés joués par l’Harmonie Royale Sainte-Cécile dans la collégiale. Les septante musiciens et une impressionnante armée de bénévoles travaillaient au projet un peu fou de la cheffe, Mme Cindy Lottin depuis plusieurs mois. Les réservations ont rapidement dépassé toutes les espérances et les deux représentations du samedi et du dimanche n’ont pas suffi pour contenter les 700 demandeurs. Conclusion : la répétition générale du vendredi soir a été ouverte au public.

La collégiale s’est donc transformée en un cinéma un peu particulier. Un écran géant a été placé au-dessus de la place traditionnelle de l’autel et l’Harmonie s’est installée dans le choeur. Le public bien sûr s’est assis sur les chaises de la nef. Dans les bas-côtés, différents stands avaient été dressés, avec un peu de bière certes mais également des friandises préparées par les bénévoles et des grimeurs. C’est qu’il est de bon ton d’être déguisé pour participer à cette grande fête. Le thème est évident : l’univers de Disney. Petits et grands partagent ainsi leurs souvenirs dans une sympathique ambiance.

Quand le silence est demandé par la conteuse Mme Maryse Chapeau, tout le monde s’installe : les musiciens derrière leurs instruments, les parents sur leurs chaises et les enfants entre les deux, sur une estrade spécialement conçue pour eux. Le silence se fait et des images apparaissent sur le grand écran. La conteuse raconte l’histoire en quelques mots et voilà que les musiciens s’animent, donnant vie en direct au film. Sans le savoir sans doute les enfants insistent ainsi à ce que leurs ancêtres ont connu voici un siècle lorsque des orchestres itinérants suivaient les bobines de films muets et s’installaient dans les villes pour quelques représentations, mais probablement pas dans les églises.

De l’avis unanime, les concerts ont été un succès complet et les sourires des enfants en sont la plus belle preuve. Mme Cindy Lottin a donné naissance et a fait battre le coeur de ce projet un peu délirant : « Nous voulions égayer cette période post-covid alors j’ai proposé ce projet un peu fou et l’équipe m’a suivie. Je suis très heureuse du résultat ».