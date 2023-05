Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mifa a ouvert en pleine deuxième vague du Covid. Alors que tout fermait, Anthony Marcon ouvrait les portes de son institut musical. Grâce au soutien de la commune, les cours individuels ont pu être dispensés, malgré la pandémie. « Ça a été une réelle chance, car en moins de deux mois, j’avais plus de trente inscrits », explique le fondateur. Cette académie au profil peu académique compte aujourd’hui environ 80 élèves, qui suivent des cours régulièrement. « J’ai donné cours dans des écoles de musique européennes et dans des académies privées mais je me sentais toujours limité par le cadrage imposé par l’établissement », confie-t-il. Alors il a ouvert Mifa, une école de musique à son image. « J’ai créé quelque chose d’inédit, où je pouvais m’épanouir aussi. Une école intergénérationnelle, où je peux offrir des perspectives concrètes aux élèves », ajoute le musicien. Presque trois ans après l’ouverture de cet espace qui lui ressemble, Anthony Marcon est plutôt fier de ce qu’il a créé.