Quatre photographes exposent à Cerfontaine

Pascale Bodson vit à Cerfontaine, depuis l’enfance et a toujours pratiqué la photo avec son père. Elle a réalisé de nombreuses photos macros pour illustrer ses cours de biologie. Elle aime les paysages, mais aussi les lumières et les nouvelles techniques.

Patrick Potie vit à Oignies et s’est acheté son premier appareil à 15 ans. À l’époque, l’argentique dominait et tout était manuel. Il se considère comme un photographe autodidacte. Il est passionné par le paysage, les fleurs et la macro. Grâce à ses cours qu’il suit depuis 2015, il découvre d’autres techniques photographiques. Actuellement, il est en fin de cycle d’étude et obtiendra sous peu son diplôme de technicien en photographie.

Annie Bernard vit à Vergnies. Elle a mis à profit le temps de sa retraite pour développer sa passion de la photographie. Durant plusieurs années, elle a suivi des cours en promotion sociale à Philippeville et à Thuin, sur les techniques de base et le traitement de l’image. En 2015, elle a rejoint d’autres passionnés au Club photographique « Obturat’Heure » de Boussu-lez-Walcourt, pour y concrétiser ses apprentissages et partager ses réalisations, notamment lors d’expositions. En juin 2021 et 2022, elle a eu l’opportunité d’exposer des photos de l’église de Vergnies dans le cadre du week-end « churches ». En novembre, elle proposera ses clichés lors de l’exposition annuelle au Centre Culturel de Boussu-lez-Walcourt. Dans cette exposition, elle propose des paysages, des animaux et des végétaux en prise macro. Ses sources d’inspiration sont : le graphisme d’un décor, les couleurs, les reflets, les ombres, les textures… ou tout simplement l’ambiance dégagée par un paysage.

Philippe Goffard vit à Baileux. Il avoue que, déclencher l’obturateur d’un appareil photo est pour lui, un plaisir auquel il ne résiste pas depuis l’adolescence. Au gré du temps, sa pratique a évolué et s’est étoffée. Plus le temps avance, et plus il découvre des domaines insoupçonnés : il navigue au milieu de tous ces mondes accessibles selon ses humeurs ou selon les impératifs du moment.