Concert de Wonky-Clock à Yves-Gomezée

Wonky Clock est né au début de l’année 2015 de la rencontre improbable entre un dj/producteur de musique électronique et une flûtiste issue du Conservatoire Classique. Après une longue phase de maturation en studio, le duo commence à se produire sur scène à la fois en Belgique et en France. Leur musique surprend et interpelle : Wonky Clock offre en effet au public un véritable récital où les compositions emblématiques de Tchaïkovski, Schubert ou encore Brahms croisent beats hip-hop, wobbles tonitruantes et basslines enfumées. Au fil des concerts, les morceaux proposés par le duo s’affinent et un univers très particulier, devant autant à l’esthétique de la Belle Epoque qu’aux climats industriels du dubstep, voit peu à peu le jour.

Le duo Wonky-Clock peut paraître pour le moins étonnant ; mêlant sonorités classiques et modernes, Wonky Clock se veut en effet être comme une rencontre improbable… mais qui fonctionne !