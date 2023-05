Condamnée à payer une facture de 5.000 euros à la SWDE, Catherine, d’Arlon, lance un appel à l’aide : «Je vais devoir payer une somme énorme pour de l’eau que je n’ai pas consommée !»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avril 2018, la SWDE se rend au domicile de Catherine Hardat à Stockem pour changer son compteur d’eau. « Ils ne l’ont pas changé parce qu’il y avait une fuite ou autre mais parce qu’il était trop vieux. »

900 m3 d’eau consommés

Seulement voilà, quelque temps après, Catherine reçoit sa facture de régularisation et c’est la douche froide… « Il était indiqué que j’avais consommé plus de 900 m3 d’eau. Directement, je me suis dit qu’il y avait une erreur. C’est tout bonnement impossible d’avoir consommé près de 1.000 m3 eau en un an », nous confie-t-elle complètement désemparée.