«En un battement»: la série colombienne aura-t-elle une saison 3 sur Netflix?

Il y a quelques jours, Netflix dévoilait la saison 2 de la série « En un battement », et elle rencontre un certain succès.

de videos

Lire aussi «AKA»: Éric Cantona en parrain mafieux pour Netflix

Dans cette seconde saison, Zacarías (Sebastian Martinez) concocte un plan diabolique pour récupérer sa femme Camila (Ana Lucia Dominguez), qui a simulé sa mort pour lui échapper. Son but ? Rejoindre Simón (Michel Brown), l'homme dont elle est tombée amoureuse. Et la colère de Zacarías est d’autant plus forte qu’il a fait assassiner la femme de Simón pour prélever son cœur et le donner à Camila, alors très malade… une intrigue qui promet des rebondissements, et ça marche !