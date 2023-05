Ludothèque et animations autour du jeu

Pour son travail de fin d’études en Sciences et Techniques du Jeu, Mme Florence Simonis s’est consacrée à un projet de création d’une ludothèque sur l’entité de Walcourt. Pour ceux qui l’ignoreraient, une ludothèque c’est comme une bibliothèque, mais avec des jeux à la place des livres. La ludothèque propose du prêt de jeux pour une période déterminée. On pense régulièrement aux jeux de société, mais il est également possible d’emprunter des jouets, ou des jeux géant.

Ce n’est pas tout : on peut aussi jouer sur place dans une ludothèque ! Cela peut aller de l’explication de la règle d’un jeu de société, à un espace de jeux plus libres, tels que les jeux symboliques (déguisements, coin dînette, petites voitures…), d’exercice (matériel de cirque…) ou d’assemblage (Kapla, smartmax…).