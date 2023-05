Marleen, une Belge de 64 ans, violemment tuée et retrouvée aux Pays-Bas: le suspect l’aurait assassinée…pour des fruits et légumes

Après avoir passé près d’un mois et demi dans une cellule allemande, le suspect a été remis à notre pays mercredi. « Il sera interrogé, puis déféré devant le juge d’instruction », a indiqué le parquet. On ne sait pas encore quand cette comparution aura lieu.

Nos confrères de HNB donnent davantage d’informations concernant le tragique meurtre de Marleen. Tout d’abord, la sexagénaire n’habitait sur la Côte que depuis le décès de son mari Guy. C’est là qu’elle a rencontré Elvir et sa famille. Les deux étaient voisins.

La famille d’Elvir compte cinq enfants et connaît des problèmes financiers. Pour les aider, Marleen leur donnait de l’argent. Si elle faisait cela pour qu’ils ne manquent de rien, le suspect de 33 ans utilisait les billets dans des établissements de jeu. L’Ostendaise s’en est rendu compte et, au lieu de lui donner de l’argent, lui offrait des fruits et des légumes.