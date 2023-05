Meurtre d’une fillette dans les Vosges: Rose sera inhumée vendredi à Metz

«La cérémonie aura lieu vendredi à 14H00 au cimetière de Metz-Est», a indiqué Me David Collot. Un permis d’inhumer a été délivré mercredi matin par la juge d’instruction et le corps de l’enfant a été rendu à sa famille en début d’après-midi, a-t-il ajouté, confirmant une information de Vosges Matin.

de videos

Le corps dénudé de la petite fille avait été retrouvé le 25 avril dans un sac plastique à l’intérieur d’un appartement de la commune de Rambervillers (Vosges), quelques heures après que ses parents eurent signalé sa disparition aux forces de l’ordre.

Suspecté de l’avoir tuée, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur l’an dernier, a été mis en examen pour meurtre de mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, après deux jours de garde à vue au cours desquels il a gardé le silence.

Un expert a conclu dans un rapport provisoire «à l’existence d’une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres», selon le parquet.

L’autopsie réalisée sur le corps de Rose «a permis d’exclure des faits de pénétration anale et vaginale» mais «des analyses médico-légales complémentaires» sont encore nécessaires pour établir les causes de la mort, avait indiqué vendredi le procureur de la République d’Epinal, Frédéric Nahon.

Interrogé jeudi par l’AFP sur d’éventuels nouveaux éléments quant à l’origine du décès, le magistrat a indiqué qu’il n’y avait «pas d’information complémentaire sur les suites de l’autopsie».

Dans le cadre de la première procédure, le jeune suspect avait été placé dans un centre éducatif fermé pendant un an, soit la durée maximale possible, entre février 2022 et février 2023.

Depuis son retour à Rambervillers il y a quelques semaines, il était soumis à une obligation de soins et de formation, sous la surveillance de la Protection judiciaire de la jeunesse.

Samedi, environ 600 personnes, parmi lesquelles la mère et des proches de la fillette, avaient participé à une marche en son hommage dans les rues de Rambervillers.