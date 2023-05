RTLplay: quoi de neuf en mai 2023 sur la plateforme de streaming de RTL?

« Reign : le destin d’une reine », les 4 saisons – le 1er mai

1557. Après avoir passé plusieurs années dans un couvent sur le Mont St Michel, Marie Stuart, 15 ans, Reine d’Écosse depuis la mort de son père alors qu’elle n’avait que six jours, fait son entrée à la Cour de France où son futur mari, le Prince François, l’attend. Accompagnée de ses meilleures amies, Kenna, Greer, Aillie et Lola, qui sont aussi ses sujets, elle est bien décidée à embrasser sa destinée. Cependant, elle découvre que sa vie est constamment en danger : on essaie d’abord de l’empoisonner, puis de la violer. Des forces obscures et mystérieuses semblent même l’entourer…

« Smartphone » – le 1er mai

Dans la série « Smartphone », Bérénice Bourgeuil forme un couple avec… Benoît Poelvoorde. Voici le pitch diffusé par RTL : « On passe nos vies à regarder nos portables. Et si eux aussi nous observaient ? ’Smartphone’ est un programme humoristique. Son originalité, c’est son point de vue : celui, unique et systématique, du smartphone. »