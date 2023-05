Une bombe de près de 200 kilos en cours de déminage à Houffalize: un périmètre de sécurité de 500 mètres établi

Une bombe de 500 livres anglaise, datant de la deuxième guerre mondiale, a été découverte ce jeudi après-midi à Houffalize. Elle se trouve le long de la Crète rocheuse, entre l’hôtel Vayamundo et la rue Saint-Anne.

Le bourgmestre d’Houffalize, Marc Caprasse, nous confirme que les services de déminage ont déjà posé un diagnostic. « Ils vont dissocier le détonateur et le corps de la bombe. ces deux éléments seront ensuite transportés séparément et seront explosés plus loin, sans doute en Flandre », explique le bourgmestre.