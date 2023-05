Michelle a cru bon de presser le bouton qu’elle avait sur le nez: ce qu’il se cachait sous la pustule a bouleversé la femme de 52 ans, «ils m’ont coupé le nez en zigzag»

En avril de l’an passé, Michelle a remarqué un bouton rouge sur le bout de son nez. Pour elle, ce n’était rien de plus qu’une simple pustule qu’elle devait presser. Ce jour-là, elle n’avait rien senti. Mais tout a mal tourné… Après s’être rendu chez son médecin, celui-ci a directement pensé à un cancer. La femme de 52 ans a réalisé une biopsie, et la triste nouvelle est tombée.

« Je me souviens l’avoir pressé et rien n’en est sorti. Puis ça a saigné et saigné et saigné, pendant environ une semaine. J’étais sous le choc quand j’ai découvert le diagnostic. Je n’avais jamais entendu parler de carcinome basocellulaire (…) J’étais dans le déni », se remémore la Néo-Zélandaise auprès du Sun.