C’est tout le Royaume-Uni qui est indigné après la mort du petit Alfie, 9 ans: «Il a enduré des choses qu’aucun enfant ne devrait vivre»

Ce mardi 2 mai s’ouvrait le procès des deux bourreaux du bambin. Selon la procureure Michelle Heeley, Alfie a été victime d’un « régime punitif cruel et sinistre (…) il est décédé des suites des actions délibérées et fautives de Carla et Dirk et ensemble, ils sont coupables de sa mort ». Elle ajoute : « Alfie a enduré des choses qu’aucun enfant ne devrait vivre ».