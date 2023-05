Loïc fou de cuisine: sa recette du ramen de nouilles piquantes

10 gousses d’ail

1 c. à s. de sambal oelek

1 c. à s. de concentré de tomates

1 c. à s. de sauce aigre-douce

1 pointe de poudre de gingembre

1 poignée de cacahuètes

1 poignée de coco effilée

2 jeunes oignons

4 paquets de nouilles instantanées

Les étapes à suivre

1. Préchauffez une grande poêle antiadhésive à feu vif, cuisez le haché en petits tas dans un filet d’huile de tournesol. Laissez bien caraméliser. Faites aussi en sorte qu’il n’y ait qu’une couche de viande à chaque fois dans la poêle, sinon le haché va suer.

2.Ciselez pendant ce temps les échalotes et dix gousses d’ail.

3.Cuisez les échalotes et l’ail dans la poêle avec le haché. Faites revenir un petit instant jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Agrémentez avec le sambal oelek, le concentré de tomates, la sauce aigre-douce et la poudre de gingembre et mouillez avec un peu d’eau pour juste submerger les ingrédients. Laissez bien réduire à feu moyen.

4.Pour le seroendeng : chauffez un petit filet d’huile de tournesol dans un poêlon à feu moyen. Colorez les cacahuètes hachées et une poignée de coco effilée. Laissez dorer légèrement.

5. Nettoyez et ciselez les jeunes oignons en julienne super-fine. Mettez la julienne dans de l’eau glacée pendant quelques minutes pour rendre les oignons croquants.

6.Cuisez brièvement les nouilles instantanées à l’eau chaude et rajoutez à la poêle de sauce. Secouez afin d’envelopper chaque nouille de sauce. Terminez avec du seroendeng et de jeunes oignons.