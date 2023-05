Pour son couronnement, Charles III tiendra le plus gros diamant du monde: l’Afrique du Sud réclame son retour dans les terres où il a été découvert

Le Cullinan I, aussi surnommé le « Star of Africa », pesant 530 carats, a été trouvé en Afrique du Sud en 1905, alors sous domination britannique. Il fut offert par le gouvernement colonial, deux ans plus tard, au roi Edouard VII pour son anniversaire.

Le Star of Africa a été taillé dans le diamant Cullinan de 3.126 carats, plus gros diamant jamais extrait, pesant 621 grammes à l’état brut. Envoyé à Amsterdam, il a été taillé en deux pierres principales, sept pierres précieuses et 96 brillants.