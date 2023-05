L’église Saint-Basile de Couillet vouée à être démolie? Une pétition lancée pour classer et sauver l’édifice religieux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fin avril dernier, nous écrivions sur la volonté de la Ville de Charleroi, de la Fabrique d’Église et de l’évêché de démolir l’église Saint-Basile de Couillet, située place Basile Parent. Fermé depuis plusieurs années, l’édifice de style néogothique présentait des risques d’effondrement. Et, pour la Ville, entreprendre des travaux de rénovation et de réhabilitation de la bâtisse représenterait un coût trop important, bien plus que de démolir.