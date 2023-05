Herstal lance la 4e édition de l’Urban Festival et accueillera un concours mondial de breakdance

Le « Herstal Urban Festival » est de retour ! Il s’agit de la 4e édition de ce festival qui se déroule chaque année en mai au hall omnisports Michel Daerden à Hertsal.

« Avec ce festival, nous visons, entre autres, à favoriser auprès des jeunes la citoyenneté et le développement des compétences utiles à l’appropriation positive des espaces publics. Pour ce faire, les jeunes sont impliqués dans toutes les strates de l’organisation (tant en amont qu’en aval). L’ensemble du processus organisationnel est réalisé en collectif entre professionnels, jeunes et partenaires. Nous réfléchissons et décidons, par exemple, de l’affectation du budget, de la réalisation de la programmation, de la promotion, etc. », explique Stéphane Ochendzan, échevin en charge de la Jeunesse.