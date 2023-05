«Mariés au premier regard»: l’émission de RTL est-elle truquée? Jessica répond!

Ce mercredi soir, alors qu’Alexandre était au boulot, Jessica a répondu aux questions de ses abonnés sur Instagram. L’un d’eux à Jessica d’évoquer le déroulement du casting de « Mariés au premier regard ». « Je ne peux pas tout expliquer mais le plus important à savoir c’est qu’on a une grosse majorité de tests sur les compatibilités poussés et travaillés pour que les experts aient le plus d’informations possible pour trouver notre moitié », révèle Jessica.

Jessica et Alexandre forment le seul couple unit par les experts de « Mariés au premier regard ». L’émission aura aussi permis de réunir Delphine et Pierre, qui ont flashé l’un sur l’autre lors de la diffusion du premier épisode, comme ils l’ont confié dans le Ciné-Télé-Revue sorti ce jeudi 4 mai .

Lire aussi «J’ai eu un coup de cœur»: Alexandre et Jessica dévoilent qui sont leurs candidats préférés de cette saison de «Mariés au premier regard»

Jessica a ensuite tenu à aborder le fait que certains disent que l’émission est truquée : « Je jure que non. Tout se passe vraiment comme on le voit à la télé et on a encore beaucoup de rendez-vous avec les experts en dehors des caméras. On ne nous oblige à rien tout est sincère et vient de nous. » Voilà qui est dit !