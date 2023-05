Mathieu Istace et Maxime Monfort: « RTL aura son propre ton sur ce Giro, on ne veut imiter personne! » (vidéo)

Quel style vont-ils adopter à l’antenne ? Comment ne pas imiter le « monument » Rodrigo Beenkens ? Comment RTL va-t-elle traiter le vélo ? Quel sera le dispositif de la chaîne privée sur ce Tour d’Italie ? Maxime Monfort et Mathieu Istace font le point à quelques heures de leur première prise d’antenne, ce samedi à 13h30 sur RTL club et RTL play.

Mathieu : Le Giro 2023 sur RTL s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec Eurosport. Nous diffuserons, sur RTL club et RTL play, six étapes en direct : les quatre premières étapes, la dernière et probablement l’avant-dernière. Mais en fonction du classement, on pourrait encore décider de ne pas diffuser le chrono de l’avant-dernière étape, et en choisir une autre. Nous déciderons en fonction de l’évolution de la course.

Mathieu : Le Giro 2023 sur RTL s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec Eurosport. Nous diffuserons, sur RTL club et RTL play, six étapes en direct : les quatre premières étapes, la dernière et probablement l’avant-dernière. Mais en fonction du classement, on pourrait encore décider de ne pas diffuser le chrono de l’avant-dernière étape, et en choisir une autre. Nous déciderons en fonction de l’évolution de la course.

Mathieu : Nous allons aussi proposer, après chaque étape, une émission quotidienne qui va s’appeler « Dans le peloton ». Anne Ruwet sera à la présentation. Au programme : des invités comme Patrick Evenepoel, Jean-François Bourlart, Christophe Brandt, Arnaud De Lie, Alana Castrique… Les jours où nous diffusons les étapes en direct, nous prendrons l’antenne dès 13h30 pour lancer la course.

Vous allez commenter les étapes avec… deux consultants : Maxime Monfort et Yoann Offredo. Pourquoi ce choix ?

Mathieu : Maxime et Yoann, avec leur expertise, avec leur vécu, vont apporter des éléments spécifiques. Les équipes ne préparent plus un grand Tour comme il y a 7 ou 8 ans. Ils vont pouvoir l’expliquer.

Vous allez donc former un trio. Comme sur Eurosport…

Mathieu : C’est clair que commenter à trois, cela ne se fait pas souvent en Belgique. Maxime est pragmatique et il va préparer ses directs à fond. Yoann est plutôt un romantique du vélo. Ce sont donc deux personnalités opposées. Ma mission sera de trouver un équilibre entre eux. Notre maître mot sera : convivialité. On s’entend plutôt bien. Je connais Maxime depuis plus de 20 ans, je ne suis pas inquiet…

Maxime, vous avez aussi une casquette de directeur de la performance chez Lotto Dstny. C’est compatible avec votre rôle de consultant ?

Maxime : J’ai déjà eu ce rôle dans le passé, et j’ai directement accepté la proposition de RTL. J’ai quand même une formation de journaliste à la base. L’équipe m’a en tout cas donné l’autorisation et je m’en réjouis !

Mathieu, vous n’êtes pas non plus un inconnu pour les fans de sports à la télévision. Vous commentez la Pro League sur Eleven, la Ligue des champions et le cyclo-cross sur Pickx Sports, et vous avez aussi été au micro de différentes épreuves cyclistes sur la RTBF…

Mathieu : Mon premier lien avec le vélo, c’est Paris-Nice en 2006 avec Laurent Bruwier. La RTBF m’a permis de vivre de très beaux moments. Merci à elle ! Je n’en garde que de bons souvenirs. Aujourd’hui, cela fait maintenant 7 ans que je fréquente les labourés avec Gérard Bulens. Le cyclisme m’a toujours plu !

Maxime, quels sont les consultants qui vous inspirent ?

Maxime : Quand on est coureur, on n’a pas trop le temps de regarder les courses à la télévision (rires). J’aime beaucoup le style de Cyril Saugrain. Eurosport est très intéressant aussi. Moi, ce que je souhaite amener en tant que consultant, c’est de pouvoir raconter la vérité pure et dure du peloton. Parfois, j’ai été frustré en entendant certains commentaires, et c’est normal car certaines choses ne peuvent être connues si on ne fréquente pas le milieu de l’intérieur. J’aimerais pouvoir rétablir certaines vérités. Je compte aussi utiliser le logiciel « Vélo Viewers ». Les directeurs sportifs l’ont dans leur voiture. Ça permet de mieux comprendre la course en temps réel. Avec des analyses complètes du parcours par exemple. L’utiliser en télévision, pour le Giro, ce sera une première en Belgique.

Vous pourriez changer de casquette définitivement pour épouser le micro ?

Maxime : Je n’y ai pas pensé. J’ai directement accepté l’invitation de RTL. Mais de là à en faire mon activité principale… Ça me plaît, mais ce que je fais chez Lotto Dstny aussi ! On verra les opportunités…

La voix du cyclisme en Belgique, c’est Rodrigo Beenkens. Un ton inimitable. Comment s’en démarquer ? Ce sera quoi la « Istace touch » ?

Mathieu : Rodrigo, c’est un monument. Et loin de moi l’idée de vouloir l’imiter. Ce serait une erreur… Mes relations avec lui sont excellentes. Nous, nous formerons un trio. On va développer, dans notre commentaire, d’autres aspects du cyclisme. On titillera quand ce sera nécessaire. Le tout dans la convivialité. Je veux que les consultants se sentent bien. Eurosport propose aussi une offre différente avec Guillaume Di Grazia, Jacky Durant et même Philippe Gilbert. Ils ont un chouette ton également. On ne veut imiter personne. On aura le style RTL Sports, qui se développe grâce au travail de Vincenzo Ciuro.

Vous lui devez beaucoup. Il vous offre le Giro. Et en quittant Proximus pour RTL, il vous a libéré son siège de numéro 2 (après Marc Delire) sur la Ligue des champions…

Mathieu : Je le connais depuis plus de 20 ans. Avec lui, et Marc, on n’allait pas au boulot. On allait passer de chouettes moments… La vie fait qu’aujourd’hui, on collabore sur RTL, après la RTBF, après Proximus… Il m’offre la possibilité de commenter un grand Tour ? C’est un super challenge. Je ne l’aurais pas cru il y a quelques années. Mais l’équipe est belle et forte, on le réussira tous ensemble, collectivement.

La RTBF, c’est donc terminé pour vous ?

Mathieu : Je garde d’excellents souvenirs de la RTBF. 18 ans de collaboration, je leur dois beaucoup ! J’ai aussi beaucoup rendu à la RTBF… Je n’ai en tout cas aucune amertume. Que du contraire. Je m’entends très bien avec tout le monde. La vie fait qu’aujourd’hui, je prends un autre chemin. Mais je tiens à remercier tout le monde, particulièrement Michel Lecomte ou Benjamin Deceuninck.

RTL qui propose du cyclisme pour la première fois de son histoire, vous allez être attendu au tournant. Vous n’avez pas peur des critiques ?

Mathieu : Notre crédibilité, elle passera par l’expertise que l’on va offrir sur antenne. On sera accessible au grand public. Et, que ce soit clair, on viendra aussi avec des éléments du milieu qui feront comprendre aux fans de vélo que, sur RTL, notre approche sera ultra professionnelle !

Et après le Giro, quelle course cycliste commenterez-vous sur RTL ?