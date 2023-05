Georges Van Cauwenbergh, le nouvel acheteur belge d’«Affaire conclue»: «Ce n’est pas évident de trouver sa place»

Même si on vit dans le même quartier, j’avais seulement vu Stéphane à deux reprises dans un cadre privé, on avait bu un verre ensemble au Sablon.

Pour vous, quelle est la plus grande difficulté de ce prime ?

Ce n’est pas évident de se retrouver pour la première fois sur le plateau devant une dizaine de caméras et de trouver sa place. Si l’émission dure à l’antenne environ 2 heures, le tournage prend, lui, toute une journée. Néanmoins, la production sait comment mettre tout le monde à l’aise. Face aux autres acheteurs, il faut aussi pouvoir tirer son épingle du jeu.

Existe-t-il une stratégie à adopter dans ce genre d’exercice ?

Afin de garder un cap, je suis très concentré sur les pièces qui nous sont présentées sur le plateau. Ces objets, présélectionnés par des experts, sont d’un certain niveau. Il ne faut pas laisser passer un objet intéressant ni, au contraire, le payer trop cher. Entre acheteurs, on s’observe du coin de l’œil durant les enchères, on regarde lequel en a sous la pédale.

Ce prime recherche des trésors cachés chez les gens. Dans votre métier, en avez-vous déjà déniché ?

J’avais acheté une sculpture d’Alfred Boucher, connu pour ses nus. Les gens du métier m’ont affirmé qu’il s’agissait d’une fausse signature. Après avoir fait des recherches, j’ai retrouvé la photo de cette pièce prise dans l’atelier même du sculpteur : il s’agissait bien de l’une de ses premières sculptures. Sa valeur passait donc de 1000 à 35000 euros.

Est-ce votre première télé ?

Il y a environ dix ou douze ans, j’ai participé au jeu « Septante et un » (RTL-TVI) aux côtés de Jean-Michel Zecca. À cause du stress, ç’a été une catastrophe ! J’ai gagné face au public avec la somme la plus faible : j’aurais remporté plus en perdant ! (Rires.)

Qui vous a donné la passion de ce métier ?

Mon grand-père était un grand collectionneur d’art mais il est décédé trois mois avant ma naissance. Mon père a créé sa galerie en 1985. Quand j’avais 10 à 12 ans, je l’accompagnais déjà dans son travail. J’ai d’ailleurs reçu de lui une formation particulièrement poussée à l’horlogerie ancienne. Voici cinq ans, j’ai repris complètement la galerie Artimo à Bruxelles, qui est spécialisée dans les sculptures en bronze et en marbre des XIXe et XXe siècles.