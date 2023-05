Des associations introduisent un recours contre le permis unique accordé à Liege Airport

L’exécutif wallon avait décidé fin décembre de renouveler ce permis, qui fixe à 55.000 le nombre annuel de mouvements (décollages et atterrissages) pour les avions de 34 tonnes ou plus et transportant au minimum 19 passagers. Les avions plus légers ne sont donc pas concernés par cette limitation. En outre, les avions dont le quota de bruit par mouvement au décollage (QC-D) ne respecte pas les valeurs maximales requises seront interdits de décollage entre 23h00 et 07h00, selon un système dégressif.

Canopea (l’ancien Inter-environnement Wallonie) et l’association environnementale néerlandophone Dryade estiment que le seuil imposé aux mouvements d’avion n’est correctement motivé «ni au regard de la santé humaine (réduction du bruit) ni au regard du climat planétaire (réduction des émissions de gaz à effet de serre)».