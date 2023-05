Eurovision: dix ans que Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye sont en duo

« Avant même de faire l’Eurovision, on avait déjà travaillé souvent à deux », rappelle Maureen. « Il y a eu ‘Y a pas pire conducteur’, ‘Eurokids’… On formait déjà une fine équipe. On est amis. On partage le même genre d’humour, même si c’est parfois un peu lourdaud. Mais l’Eurovision, ça permet d’y aller à fond dans ce registre. »

De son côté, Jean-Louis rappelle que « pour autant, c’est beaucoup de préparation en amont. On prépare certains bons mots. On est notre premier public et si ça ne nous fait pas rire, on jette au bac. Mais il y a aussi de l’impro et on part en vrille, au point de ne plus arriver à parler tellement on a sorti quelque chose de débile ou de décalé. Ce que les gens aiment, c’est l’ambiance qu’il y a entre nous. Certains nous disent qu’ils regardent l’Eurovision pour entendre deux personnes qui se marrent. »