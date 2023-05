Abandonné et amputé à Frameries, Koda a pu essayer sa prothèse expérimentale: il a désormais une patte à roulette! (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvenez-vous, nous vous parlions dans nos pages de Koda, un chien jeté hors d’une voiture, il y a quatre ans désormais. Errant pendant une semaine sur le bord de la route, il a fini par être percuté par la fille de ses futurs adoptants. La patte avant-gauche est très blessée et un an plus tard, il doit être amputé. « Personne n’aurait pris un chien handicapé, il aurait sûrement fini euthanasié », explique Christel, sa propriétaire.