Benjamin Muller («La maison des maternelles»): «Les parents parfaits n'existent pas» Le chroniqueur de « La maison des maternelles » vient de publier avec son épouse, Céline Kallmann, un joli album chez Glénat Jeunesse : « Leurs parents expliqués aux enfants ».

Ce livre vous a-t-il été inspiré par vos enfants ? Céline : Enfant, j’aurais aimé comprendre certaines réactions, réflexions de mes parents. A mon époque, on répondait aux enfants : cela ne te regarde pas. Point barre. Mais si j’avais su pourquoi ma mère était énervée, par exemple, l’ambiance à la maison aurait été plus apaisée. Ce livre ne prétend pas être une bible mais un support à discussions. Si les enfants comprennent mieux leurs parents, ils sont plus cool.

Benjamin : Et quand on a décidé de faire ce livre, on a listé les questions de nos enfants sur le monde des adultes. On aborde plein de sujets à la fois quand ça va et quand ça ne va pas.

Notamment celui la gestion des temps d’écran des parents…

Céline : C’est un fléau : on est tous addicts à notre téléphone. Les parents doivent être exemplaires, se mettre des limites, mais ce n’est pas facile… Benjamin : Les parents parfaits n’existent pas. Le rôle des parents est d’accompagner dans l’utilisation de cet outil, qui est génial mais qui a des pièges. Il faut avoir quelques principes auxquels on ne déroge pas – la politesse, le respect –, parce que plus les règles sont claires, mieux les choses se passent. Les enfants sont rassurés par le cadre. Une page est consacrée à la chambre parentale. Comment donc préserver son couple quand on a des enfants ? Benjamin : Anna Roy, la sage-femme de l’émission, dit qu’il ne faut prendre aucune décision sur son couple tant que les enfants ne font pas leurs nuits et qu’elle voit des couples pour qui une semaine de sommeil réparerait tout. On peut vite être bouffé par le quotidien de parent, et je crois qu’il faut s’imposer des rituels à deux : un déjeuner à midi par semaine, la série Netflix à deux, par exemple. Céline : Et puis parler sans cesse, maintenir le dialogue sur tout, sur l’éducation aussi, c’est le secret pour durer. Quels parents êtes-vous ? Benjamin : Patient et présent. Je refuse de travailler après 17h pour pouvoir récupérer mes enfants à l’école et pour les devoirs. Céline : Je suis moins patiente que Benjamin, mais je sais reconnaître mes torts. Quand j’ai mal parlé à mon enfant, je vais m’excuser. Et puis comme chaque parent, je fais ce que je peux, avec toutes les casseroles qu’on traîne depuis des générations. Etre présents pour eux est aussi essentiel pour nous, on ne l’imagine pas autrement. Cela implique une organisation du travail. Et donc des renoncements ? Céline : Moi, un temps, je me levais à 1h du mat pour travailler la nuitafin d’être présente à la sortie de l’école. Benjamin : Céline et moi avons refusé des trucs professionnels pour être présents pour les enfants. J’ai décliné une opportunité de travail parce que pendant six mois, j’aurais passé une nuit par semaine partout en France et que je voulais être là pour l’accouchement de ma femme. Mon chef m’a engueulé, il a pété un plomb. C’était dur mais je ne le regrette pas. Céline : Quand vous déclinez une opportunité, elle ne revient pas, mais ces moments-là avec mes enfants, je ne les vivrai plus, alors je n’ai pas de regrets.