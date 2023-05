Augustin Trapenard, l’animateur de «La grande librairie», sosie de Jude Law

Depuis septembre, Augustin Trapenard a pris la relève de François Busnel aux commandes de « La grande librairie ». Et si vous êtes déjà tombé sur l’émission, vous avez peut-être eu l’impression d’y voir Jude Law. Bien sûr, ce n’est pas lui. Mais, pour autant, vous n’avez pas eu la berlue !

C’est qu’Augustin Trapenard est le sosie quasi parfait de l’acteur britannique. Et la ressemblance troublante entre le journaliste français et le comédien ne date pas d’hier. Même des stars américaines qu’Augustin Trapenard a interviewées ont été surprises. « Je pensais que c’était Jude Law ! On t’a déjà dit que tu lui ressemblais ? » se sont ainsi exclamés en chœur Julia Roberts et George Clooney lors d’un entretien sur Canal+ en rencontrant leur intervieweur du jour. Spielberg a eu la même réaction.