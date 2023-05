Un accident de la route s’est produit ce jeudi sur la N90 à Engis (en direction de Liège). Pour une raison inconnue, une voiture et une moto sont entrées en collision, sollicitant les services de police et de secours. « Le motard a été légèrement blessé et pris en charge pour un check-up », précise la police de Meuse-Hesbaye.

Les deux véhicules ont, quant à eux, été dépannés.