270 ménages farciennois déjà intéressés pour un achat groupé d’énergie: 250€/an de réduction en ligne de mire

Pour cette édition, l’achat groupé a déjà séduit plus de 270 ménages farciennois. Ils pourront économiser en moyenne 250 € sur leur facture d’électricité et de gaz annuelle.

Le but est de rassembler le plus de consommateurs possible pour négocier d’importantes réductions sur le prix de l’énergie. Le tout en soutenant la filière du renouvelable en Belgique.