Manoir à Los Angeles, frais scolaires faramineux...: la vie de milliardaires du fils et de la fille de la baronne Mimi Ullens

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 29 mars, la baronne Myriam Ullens de Schootens mourait sortant son garage avec sa voiture, à Ohain. Son beau-fils, Nicolas, l’attendait avec une arme et il avait tiré en sa direction, à plusieurs reprises. Depuis, le fils de Guy Ullens est en prison.

de videos

Le mobile ? On a beaucoup parlé de gros sous. Les Ullens étaient fortunés, c’est évident mais ils avaient, selon certains proches de la famille, tendance à dilapider leur argent. Au profit de « Mimi » ? Cela a été avancé. Son troisième mari (NdlR : après Roger Lemaire et Christian de Moffarts) a souvent renfloué sa maison de haute couture. On parle d’au moins 85 millions.