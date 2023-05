Verviers a enfin reçu l’argent du stationnement pour… 2021

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne va pas se mentir, on paye rarement de bonne grâce son parking à Verviers. En sortant ses pièces ou en dégainant son smartphone, on a au moins la consolation de se dire que l’argent payé pour garer son tacot servira au moins à la ville de Verviers et aux nombreux défis qui lui font face. On espère toutefois que les responsables communaux ont pu attendre assis que l’argent rentre dans les caisses. Voici seulement que la somme totale pour 2021 vient d’être payée.